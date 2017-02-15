Конфузы Адель, поведение Рианны и беременная «богиня»: яркие моменты премии Грэмми-2017

Новости США. В эти выходные – 12 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения «Грэмми».

Эта награда является самой престижной музыкальной премией.

В нынешнем году, Бейонсе выиграла две статуэтки, Дэвид Боуи посмертно получил награды в номинациях «Лучшая рок-песня» и «Лучшее рок-выступление», но все основные статуэтки за лучший альбом года и песню года забрала британская певица Адель, которая создала несколько казусов на премии. Кроме них, мы собрали них и другие самые яркие моменты церемонии «Грэмми-2017».

Адель отдала свою победу Бейонсе и разломала статуэтку на две части

Фото: Kevin Winter/WireImage.com

В тот вечер певица была главным ньюсмейкером. Свою награду в номинации «Лучший альбом» Адель со сцены посвятила и отдала певице Бейонсе.

Адель расплакалась и сказала, что этой победы «королева Би» заслуживает гораздо больше нее.

Певица призналась, что не сможет принять статуэтку, поблагодарила слушателей и обратила к Бейонсе, назвав ее примером для себя, а альбом 2016 года – «Lemonade» монументальным. Бейонсе, которая находилась в зале, не смогла сдержать слез, все время улыбалась и шептала слова благодарности певице.

Фото: Gettyimages

Получая уже другую награду за «Лучшую запись года», Адель нечаянно разломала ее пополам, но не расстроилась, а радостно помахала залу обеими частями приза.

Фото: Kevin Winter/WireImage.com

Адель дважды начинала петь песню Джорджа Майкла

На церемонии певица исполняла песню 1996 года «Fast love» Джорджа Майкла, который ушел из жизни в декабре 2016 года. Адель аккомпанировал симфонический оркестр, но вскоре после начала исполнения певица ругнулась и попросила дать ей возможность снова начать песню. Оказывается, что

возникли проблемы с микрофоном,

а певица не хотела испортить выступление, посвященное музыканту. Второе исполнение «Fast love» получилось весьма эмоциональным – на экране демонстрировались кадры из жизни певца и Адель вместе с залом не могли сдержать слез.

Фото: Kevin Winter/WireImage.com

Во время вручения награды за «Лучшую песню» Адель публично извинилась за то, что выругалась на сцене.

Беременная «богиня» Бейонсе

Самым обсуждаемым событием церемонии стало

появление беременной Бейонсе на публике.

Для выступления на «Грэмми» певица выбрала полупрозрачный наряд, который был украшен камнями и кристаллами. На голове у певицы была золотая диадема и множество украшений.

Фото: Gettyimages

Бейонсе исполнила два трека из своего альбома «Lemonade» и стала лауреатом в двух номинациях (ну или в трех, если вспомнить порывы Адель). Муж Бейонсе – рэпер Джей Зи не смог сдержать слез, когда она благодарила его, их дочь, своих поклонников за поддержку.

Фото: Kevin Mazur/WireImage.com

Традиционное караоке Джеймса Кордена

Вел премию британский комик Джеймс Корден, который в своем шоу ведет популярную рубрику «Караоке в машине». В ней Корден с какой-нибудь приглашенной звездой ездят по городу, болтают и поют песни в машине.

Фото: Gettyimages

Сюрпризом для зрителей во время церемонии было импровизированное «Караоке в машине». Корден вместе с Дженнифер Лопес в картонном макете автомобиля начали петь, а позже к ним присоединились Кит Урбан, Джон Ледженд, Нил Даймонд и даже дочка Джей Зи и Бейонсе – Блю Айви.

Гифка: DR

Прыжок Леди Гаги в зал

Кроме откровенного наряда, в котором певица пришла на церемонию и который сразу возглавил список самых неудачных образов премии,

певица выступила на сцене вместе с легендарной группой Metallica.

Фото: Legion Media

В начале песни организаторы забыли включить микрофон фронтмену группы, и Леди Гаге пришлось петь одной. Эту техническую неисправность артисты смогли затмить своим шоу. В конце выступления певица прыгнула в зал и фанаты подняли ее на руках.

Фото: Gettyimages.ru

Фото: Gettyimages.ru

Рианна в компании фляжки

Певица

была номинирована в пяти номинациях, но не получила ни одной.

Весь вечер Рианна сидела в зале, держа в руках фляжку, украшенную камнями. Ее поведение стало главным инфоповодом в социальных сетях. Певица делилась содержимым фляги со своей подругой, с которой пришла на церемонию.

Фото: Christopher Polk/Getty Images