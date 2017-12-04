Котенок научился повторять жест хозяина

Новости США. Котенок, живущий в штате Флорида, стал героем вирусного ролика.

Видео опубликовал в Twitter хозяин домашнего животного. На кадрах можно заметить как питомца похлопывающим движением зовет поиграть хозяин, а котенок повторяет его движение и хлопает лапкой по полу и отказывается играть.

Фото: twitter.com/steven_a1234

Запись набрала более 622 тысяч лайков и около 300 тысяч ретвитов.

На прошлой неделе популярным стал ролик, герой которого – пес. Хозяин питомца узнал, чем занимается его собака, пока никто не видит.