﻿ Котенок научился повторять жест хозяина | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Котенок научился повторять жест хозяина

04.12.2017 - 18:36

Новости США. Котенок, живущий в штате Флорида, стал героем вирусного ролика.

Видео опубликовал в Twitter хозяин домашнего животного. На кадрах можно заметить как питомца похлопывающим движением зовет поиграть хозяин, а котенок повторяет его движение и хлопает лапкой по полу и отказывается играть.

Фото: twitter.com/steven_a1234

Запись набрала более 622 тысяч лайков и около 300 тысяч ретвитов.

На прошлой неделе популярным стал ролик, герой которого – пес. Хозяин питомца узнал, чем занимается его собака, пока никто не видит.

Видеофакт. Хаски прыгает на батуте, пока хозяин спит

Фото: twitter.com/steven_a1234

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Источник фото: скриншот из видео
Житель Китая придумал, как освободить себе место в метро
Видеофакт: китаец кистью «исправляет» дорожную разметку
Видеофакт: китаец кистью «исправляет» дорожную разметку
Видеофакт: турецкий художник рисует на миниатюрных предметах
Видеофакт: турецкий художник рисует на миниатюрных предметах
4 года фотограф из Витебска потратил на создание ролика о Беларуси: вот что получилось
4 года фотограф из Витебска потратил на создание ролика о Беларуси: вот что получилось
Фото: скриншот из видео
Экстремалы из Франции прыгнули с горы и попали в летящий самолет
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Бизнесмен из Китая погиб при попытке утопить машину ради получения страховки
Фото: independent.co.uk
В Индии врачи извлекли из желудка мужчины 7 кг гвоздей, монет и лезвий
Картофельное пюре и … Названы блюда предсмертного ужина Гитлера
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru