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Красная Tesla Илона Маска отправилась в космос: дневник ее полета в соцсетях предпринимателя

07.02.2018 - 11:21

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon Heavy в космос.

На борту ракеты в качестве груза находился электромобиль Tesla Roadster красного цвета, который принадлежит Маску. За рулем автомобиля находится манекен в скафандре, а в стереосистеме играют треки Дэвида Боуи. Полет Tesla снимают несколько камер с разных ракурсов.  

Фото: twitter.com/elonmusk

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, откуда осуществлялись полеты миссии «Аполлон» к Луне.

Фото: instagram.com/elonmusk

Илон Маск публиковал в социальных сетях фото и видео с запуска. Например, в Twitter видео своего автомобиля на орбите. На приборной панели расположена табличка с надписью «Не паниковать».

Илон Маск:
Вид из Центра управления полетом SpaceX. Очевидно, что на орбите Земли оказался автомобиль.

Фото: twitter.com/elonmusk

«Третье включение двигателей прошло успешно. Пропустили орбиту Марса и продолжает движение к поясу астероидов».

Фото: twitter.com/elonmusk

«Надпись на печатной плате автомобиля в глубоком космосе: «Сделано на планете Земля». 

Фото: instagram.com/elonmusk

Фото: twitter.com/SpaceX
twitter.com/elonmusk
Фото. twitter.com/elonmusk
instagram.com/elonmusk
Фото. instagram.com/elonmusk

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