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Крис Пратт и Анна Фэрис официально объявили о расставании

07.08.2017 - 11:59

Новости США. Актеры Крис Пратт и Анна Фэрис официально объявили о своем расставании после восьми лет брака. После многочисленных звездных разводов, многие называли эту пару одной из самых крепких в Голливуде.

От пухлого комедианта к звезде блокбастеров: как Пратт стал суперзвездой – здесь подробнее.

Новости о расставании появились на страницах актеров в их социальных сетях. В сообщениях было сказано о том, что несмотря ни на что уважение между ними никуда не пропало и что ради их общего четырехлетнего сына  Джека хотелось бы сохранить эту ситуацию максимально приватной.

Крис Пратт, актер:
Нам грустно объявлять, что мы решили официально расстаться. Мы долгое время старались, и сейчас мы действительно расстроены. У нашего сына есть оба родителя, которые его очень любят. Ради него мы хотим, чтобы эта ситуацию была как можно более приватной. Мы все еще любим друг друга. И мы всегда будем ценить время, проведенное вместе, и по-прежнему будем глубоко уважать друг друга. Крис Пратт и Анна Фэрис.

Фото: prattprattpratt

Пара познакомилась в 2007 году на съемках. Через два года они сыграли свадьбу на Бали. В августе 2012 года супруги стали родителями сына.

В одном из интервью Фэрис рассказывала, что они абсолютно обычная пара, в которой «он любит работать в гараже, а я люблю делать стирку и смотреть реалити-шоу».

Фото: prattprattpratt

В 2016 году Пратт снялся в вестерне «Великолепная семерка» и  фантастической мелодраме «Пассажиры». Весной 2017 года в прокат вышел фильм «Стражи Галактики. Часть 2», где Крис Пратт сыграл главную роль.

В 2018 году с участием актера выйдет два масштабных проекта – сиквел «Мира юрского периода» и «Мстители: Война бесконечности».

Фото: annafaris

Анна Фэрис снимается в пятом сезоне сериала «Мамочка» и играет в театре. В новом мультфильме «Эмоджи фильм» она озвучила одного из персонажей.

Крис Пратт и Анна Фэрис расстались

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