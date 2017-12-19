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Крушение поезда в США: что известно

19.12.2017 - 11:40

Новости США. Число пострадавших при крушении поезда в американском штате Вашингтон превысило 100 человек, погибли 6, ранее сообщалось о трех жертвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний вагон скоростного поезда из-за неисправности в тормозной системе сошел с рейсов и упал с моста на оживленную автомагистраль. В результате крушения травмы получили как пассажиры состава, так и водители автомобилей, ехавших по трассе.

Участок дороги, на котором произошла авария, уже открыт. Отметим, что поезд под номером 501, попавший в аварию, впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом.

Крушение поезда в США: что известно

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