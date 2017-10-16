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Кто победил: в США прошел «исторический баттл» Оксимирона и Dizaster

16.10.2017 - 12:41

Новости США. 15 октября в Лос-Анджелесе состоялся рэп-баттл между Оксимироном и американцем Dizaster. Баттл проходил на английском языке.

У поединка не было судей, поэтому имя победителя не было названо. Зрители отмечали, что Оксимирон не уступал одному из сильнейших баттл-рэперов мира.

Баттл длился около часа. Первый раунд Оксимирон начал цитатой из культового фильма «Брат-2» и спросил у соперника: «Скажи, американец, в чем сила?». Оба участника иногда переходили на русский язык, например, Dizaster в своем тексте использовал нецензурную брань на языке соперника. В ходе поединка участники затронули тему национальных стереотипов и отношений между странами.

Фото: instagram.com/norimyxxxo

После поединка оба рэпера поделились с поклонниками совместным фото.

Оксимирон:
Уважение и единство.

Также российский рэпер поделился впечатлениями и отметил, что после баттла он «живой, счастливый, что смог» и поблагодарил всех за поддержку. Оксимирон пообещал «не чсв-шничать, хоть сейчас и сложно».

Фото: instagram.com/norimyxxxo

Dizaster:
Честь быть частью такого превосходного опыта.

Пока в интернете нет записи баттла в переводе или с субтитрами. Она появится на YouTube в течение суток.

Фото: instagram.com/norimyxxxo

Предыдущий баттл Оксимирона появился в сети 13 августа. Он был против Славы КПСС (Гнойный) и завершился поражением Оксимирона. Поединок стал одним из самых обсуждаемых событий в России. Видео является одним из самых просматриваемых рэп-баттлов в истории – его посмотрели более 25 миллионов раз.

Фото: instagram.com/norimyxxxo

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