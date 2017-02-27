«Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лунный свет» и другие победители «Оскар-2017»

Новости США. Долгожданная награда Кейси Аффлека, первый «Оскар» Эммы Стоун, фаворит – «Ла-Ла Ленд», лучший фильм – «Лунный свет» и другие итоги главной кинопремии года – «Оскара» 2017.
В ночь с 26 на 27 февраля 2017 года в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 89-й премии «Оскар».
Фото: Gett images
Джимми Киммел был отличным ведущим церемонии. Со сцены лился бесконечный поток весьма достойных шуток, с потолка на гостей «Оскара» падали пончики и попкорн, а в середине мероприятия Киммел провел в зал толпу туристов, которые фотографировались с актерами.
Не обошлось и без традиционных шуток в сторону Мэтта Дэймона – хозяин церемонии назвал его «худшим обладателем «Оскара» в истории», пропесочил несколько фильмов с его участием, а когда Дэймон вышел объявлять номинацию, включил музыку, которая мешала актеру говорить. Мэтт в долгу не остался и подставил заклятому другу подножку.
Фото: abc live
«Оскар» этого года не обошелся без большого конфуза в самом конце. Уорен Битти и Фэй Дунован вышли объявлять лучший фильм года, но конверты перепутали и легендарные Бонни и Клайд вручили статуэтку «Ла-Ла Ленду». Победу этого фильма все ожидали, поэтому никто не удивился. Удивляться пришлось тогда, когда благодарственную речь Шазела прервали заявлением, что настоящий победитель «Лунный свет». Замешательство гостей церемонии и столпотворение команд двух фильмов на сцене пришлось решать несколько минут. Драма Барри Дженкинса не была лидером оскаровской гонки. Ее победа для многих стала неожиданностью и даже шоком (особенно для создателей «Ла-Ла Ленда»).
кадр из к/ф «Лунный свет» Фото: imdb.com
Триумфатор наградного сезона «Ла-Ла Ленд» новый рекорд так и не поставил. В копилке мюзикла шесть наград, в том числе за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Эмма Стоун).
Эмма Стоун Фото: starlife
Огромной радостью для многих стала заслуженная победа Кейси Аффлека. Его роль в драме «Манчестер у моря» покорила сердца миллионов зрителей. Кейси выдал со сцены наполненную традиционным для него юмором речь, долго благодарил брата, Мэтта Дэймона и режиссера фильма Кеннета Лонергана (который получил статуэтку за лучший оригинальный сценарий). Кстати, мы предсказали победу Кейси еще в сентябре прошлого года.
Кейси Аффлек Фото: starlife
Статуэтки за лучшую актерскую работу второго плана предсказуемо забрали Махершала Али («Лунный свет») и Виола Дэвис («Ограды»).
Во время музыкальной паузы выступили номинанты в категории «Лучшая песня». Джастин Тимберлейк зажег зал композицией «Can’t Stop The Feeling». Стинг растрогал публику балладой «Empty Chair» из документального фильма «Джим: История Джеймса Фоули». Звезда Бродвея Лин-Мануэль Миранда в дуэте с Аулией Кравалхо представили песню «How Far I'll Go» из мультфильма «Моана».
Фото: abc live
Многие ожидали, что композиции из фильма «Ла-Ла Ленд» «City of Stars» и «Audition (The Fools Who Dream)» исполнят сами Райан Гослинг и Эмма Стоун. Однако актеры не смогли спеть перед публикой, и вместо них песни исполнил музыкант Джон Леджент (который сыграл в фильме Шазелла второстепенную роль).
Полный список лауреатов «Оскара» выглядит следующим образом:
Лучший фильм − «Лунный свет»
Лучший режиссер − Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)
Лучший актер − Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
Лучшая актриса − Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)
Лучший актер второго плана −Махершала Али («Лунный свет»)
Лучшая актриса второго плана − Виола Дэвис («Ограды»)
Лучший оригинальный сценарий – «Манчестер у моря»
Лучший адаптированный сценарий – «Лунный свет»
Лучший анимационный фильм – «Зверополис»
Лучший фильм на иностранном языке – «Коммивояжер» (Иран)
Лучший документальный фильм – «О. Джей: Сделано в Америке»
Лучшая операторская работа – «Ла-Ла Ленд»
Лучший монтаж – «По соображениям совести»
Лучшая музыка – «Ла-Ла Ленд»
Лучшая песня − City of Stars («Ла-ла Ленд»)
Лучший звук – «По соображениям совести»
Лучший звуковой монтаж – «Прибытие»
Лучшие визуальные эффекты – «Книга джунглей»
Лучшая работа художника-постановщика – «Ла-Ла Ленд»
Лучший грим и прически – «Отряд самоубийц»
Лучший дизайн костюмов – «Фантастические твари и где они обитают»
Лучший художественный короткометражный фильм – «Пой»
Лучший документальный короткометражный фильм – «Белые шлемы»
Лучший анимационный короткометражный фильм – «Песочник»