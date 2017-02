«Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лунный свет» и другие победители «Оскар-2017»

Новости США. Долгожданная награда Кейси Аффлека, первый «Оскар» Эммы Стоун, фаворит – «Ла-Ла Ленд», лучший фильм – «Лунный свет» и другие итоги главной кинопремии года – «Оскара» 2017.

В ночь с 26 на 27 февраля 2017 года в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 89-й премии «Оскар».

Фото: Gett images

Джимми Киммел был отличным ведущим церемонии. Со сцены лился бесконечный поток весьма достойных шуток, с потолка на гостей «Оскара» падали пончики и попкорн, а в середине мероприятия Киммел провел в зал толпу туристов, которые фотографировались с актерами.

Не обошлось и без традиционных шуток в сторону Мэтта Дэймона – хозяин церемонии назвал его «худшим обладателем «Оскара» в истории», пропесочил несколько фильмов с его участием, а когда Дэймон вышел объявлять номинацию, включил музыку, которая мешала актеру говорить. Мэтт в долгу не остался и подставил заклятому другу подножку.

Фото: abc live

«Оскар» этого года не обошелся без большого конфуза в самом конце. Уорен Битти и Фэй Дунован вышли объявлять лучший фильм года, но конверты перепутали и легендарные Бонни и Клайд вручили статуэтку «Ла-Ла Ленду». Победу этого фильма все ожидали, поэтому никто не удивился. Удивляться пришлось тогда, когда благодарственную речь Шазела прервали заявлением, что настоящий победитель «Лунный свет». Замешательство гостей церемонии и столпотворение команд двух фильмов на сцене пришлось решать несколько минут. Драма Барри Дженкинса не была лидером оскаровской гонки. Ее победа для многих стала неожиданностью и даже шоком (особенно для создателей «Ла-Ла Ленда»).

кадр из к/ф «Лунный свет» Фото: imdb.com

Триумфатор наградного сезона «Ла-Ла Ленд» новый рекорд так и не поставил. В копилке мюзикла шесть наград, в том числе за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Эмма Стоун).

Эмма Стоун Фото: starlife

Огромной радостью для многих стала заслуженная победа Кейси Аффлека. Его роль в драме «Манчестер у моря» покорила сердца миллионов зрителей. Кейси выдал со сцены наполненную традиционным для него юмором речь, долго благодарил брата, Мэтта Дэймона и режиссера фильма Кеннета Лонергана (который получил статуэтку за лучший оригинальный сценарий). Кстати, мы предсказали победу Кейси еще в сентябре прошлого года.

Кейси Аффлек Фото: starlife

Статуэтки за лучшую актерскую работу второго плана предсказуемо забрали Махершала Али («Лунный свет») и Виола Дэвис («Ограды»).

Во время музыкальной паузы выступили номинанты в категории «Лучшая песня». Джастин Тимберлейк зажег зал композицией «Can’t Stop The Feeling». Стинг растрогал публику балладой «Empty Chair» из документального фильма «Джим: История Джеймса Фоули». Звезда Бродвея Лин-Мануэль Миранда в дуэте с Аулией Кравалхо представили песню «How Far I'll Go» из мультфильма «Моана».

Фото: abc live

Многие ожидали, что композиции из фильма «Ла-Ла Ленд» «City of Stars» и «Audition (The Fools Who Dream)» исполнят сами Райан Гослинг и Эмма Стоун. Однако актеры не смогли спеть перед публикой, и вместо них песни исполнил музыкант Джон Леджент (который сыграл в фильме Шазелла второстепенную роль).

Полный список лауреатов «Оскара» выглядит следующим образом:

Лучший фильм − «Лунный свет»

Лучший режиссер − Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)

Лучший актер − Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)

Лучшая актриса − Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)

Лучший актер второго плана −Махершала Али («Лунный свет»)

Лучшая актриса второго плана − Виола Дэвис («Ограды»)

Лучший оригинальный сценарий – «Манчестер у моря»

Лучший адаптированный сценарий – «Лунный свет»

Лучший анимационный фильм – «Зверополис»

Лучший фильм на иностранном языке – «Коммивояжер» (Иран)

Лучший документальный фильм – «О. Джей: Сделано в Америке»

Лучшая операторская работа – «Ла-Ла Ленд»

Лучший монтаж – «По соображениям совести»

Лучшая музыка – «Ла-Ла Ленд»

Лучшая песня − City of Stars («Ла-ла Ленд»)

Лучший звук – «По соображениям совести»

Лучший звуковой монтаж – «Прибытие»

Лучшие визуальные эффекты – «Книга джунглей»

Лучшая работа художника-постановщика – «Ла-Ла Ленд»

Лучший грим и прически – «Отряд самоубийц»

Лучший дизайн костюмов – «Фантастические твари и где они обитают»

Лучший художественный короткометражный фильм – «Пой»

Лучший документальный короткометражный фильм – «Белые шлемы»

Лучший анимационный короткометражный фильм – «Песочник»