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«Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: как пережила ураган «Ирма» в штате Флорида семья Максима Мирного

11.09.2017 - 13:12

Новости США. Ураган «Ирма» добрался до штата Флорида. Без света остаются более 3 млн домохозяйств.

На юго-западе штата уровень воды поднялся на два метра. Шторм не утихает, его сила сохраняется.

От урагана могут пострадать более 30 миллионов жителей – здесь подробнее.

Во Флориде сейчас находится семья теннисиста Максима Мирного. Его супруга Ксения рассказала, как ураган приближался к их штату.

Пять дней назад она опубликовала метеосводку и написала, что «впервые за 16 лет моего нахождения во Флориде мне страшно! Дай Бог обойдется и все будет ХОРОШО!»

Фото: instagram.com/xsanka76

Спустя три дня женщина обновила информацию и пожелала, чтобы ураган скорее «сошел на нет».

Ксения Мирная:
Ураган «Ирма»... Спустился с категории 5 к 4... Пусть скорее уходит на нет!!! Мы все еще на связи! Но часть нашего города Сарасота, преимущественно на море, власти обязывают эвакуироваться... 

Фото: instagram.com/xsanka76

10 сентября Ксения выложила фото, на котором члены ее семьи смотрят в окно, и рассказала, как они переживают обрушившуюся стихию.

Ксения Мирная:
Сегодня ураган весь день будет в нашем районе, так что сидим дома и с вами на связи, пока есть интернет...
После удара о Флориду категория урагана вновь поднялась с 3 до 4, месит там внизу. Но диаграмма показывает, что глаз Ирмы будет проходить рядом с нами, аэропортом «Тампа», минуя красивый #skywaybridge.
Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд... Сейчас идет сильный дождь, ветер – порывистый. Остается лишь отвлекаться, думать позитивно и молиться... Спасибо всем, кто с нами!!! 

11 сентября Ксения поделилась древней легендой: на город во Флориде, где проживает семья Максима Мирного, наложен оберег, защищающий землю от ураганов. К утру стихия стала тише.

Фото: instagram.com/xsanka76

Ксения Мирная:
Порою она меня успокаивала, иногда я посмеивалась, но все выглядит так, будто этот оберег до сих пор работает. Ураган Ирма, вернее ее глаз, прошел совсем рядом с нами, в районе Аркадии, около 10 p.m. Весь день, оставшись дома, мы готовы были принять его удар. Слава Богу, Дом выдержал! Дети – тоже молодцы – никакой паники! Но этой ночью мы всё же оставили их спать в нашей спальне.
Ветер еще гудит, но гораздо тише, будто всхлипывает от обиды. Мы обнаружили, что сорвало сетку над нашим бассейном, узнали, что у брата Макса, который живет в 10 минутах от нас, уже несколько часов нет света... Завтра утром пойдем проверять, как там корт, детская площадка и батут, который в последний момент мы все-таки решили снять. В 5 часов утра еще ожидается прилив, Ирма забрала много воды и должна ее вернуть на место. Самое время вспомнить о том, с чего я начала – ЛЕГЕНДА! ВСЕ будет ХОРОШО!!! СПАСИБО ВАМ, кто был все это время с нами, поддерживали, молились  и просто отвлекали...

На минувшей неделе ураган «Ирма» практически полностью уничтожил несколько островов в бассейне Карибского моря.

Остров больше непригоден для жизни: жуткие кадры последствий урагана «Ирма» здесь подробнее.

Фото: instagram.com/xsanka76
instagram.com/xsanka76
Фото. instagram.com/xsanka76
instagram.com/xsanka76
Фото. instagram.com/xsanka76
instagram.com/xsanka76
Фото. instagram.com/xsanka76
instagram.com/xsanka76
Фото. instagram.com/xsanka76

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Фото: instagram.com/richardbranson
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