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Леонардо Ди Каприо отдал следователям украденный «Оскар»

16.06.2017 - 11:28

Новости США. Голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо пришлось вернуть статуэтку «Оскара», которую он получил в подарок от продюсеров фильма «Волк с Уолл-Стрит». Reuters пишет, что статуэтка была передана следователям, которые расследуют дело о хищении из государственного инвестфонда Малайзии.

Фото: Ivona

Близкие к актеру источники сообщают, что кроме «Оскара» Ди Каприо вернул и другие вещи, которые были подарены ему для организации благотворительного аукциона.

В 2016 году компания Red Granite Pictures получила обвинения в том, что она привлекла $100 млн похищенных из малазийского фонда средств для съемок фильма «Волк с Уолл-Стрит». Сейчас в США идет разбирательство, и проверяются все источники финансирования данного проекта.

Статуэтка «Оскара», которую пришлось вернуть Ди Каприо, была получена Марлоном Брандо в 1955 году за главную роль в фильме Элиа Казана «В порту».

«Я уже использовал несколько жизней»: Леонардо ди Каприо об экстремальных случаях в своей биографии.

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