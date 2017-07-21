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Linkin Park опубликовали новый клип в день смерти солиста – видео уже посмотрели более 8 миллионов раз

21.07.2017 - 16:53

Новости США. 20 июля на официальном канале Linkin Park на YouTube был опубликован новый клип на песню «Talking To Myself». Этот ролик появился незадолго до известий о смерти артиста и стал последней работой, выложенной при жизни фронтмена группы – Честера Беннингтона.

Напомним, что накануне музыкант покончил жизнь самоубийством. Его смерть стала неожиданностью и для коллег, и для поклонников.

О том, как мир прощается с солистом любимой группы, мы уже писали – здесь подробнее.

Фото: linkinpark

За 21 час видео клипа набрало более 8,5 миллионов воспроизведений и цифры продолжают расти – просмотром этого видео поклонники отдают дань уважения Беннингтону. В ролике можно увидеть бэкстейдж выступлений группы во время их тура.

В комментариях под видео поклонники вспоминают любимые песни группы и отмечают, что смерть исполнителя – большая утрата для мира музыки.

Фото: linkinpark

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