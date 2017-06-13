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Лотерейный билет за 2 доллара принес везунчику из США 450 миллионов

13.06.2017 - 14:19

Новости США. Неизвестный счастливчик в США приобрел лотерейный билет, который принес ему 448 миллионов долларов.

Известно, что победитель купил билет в продуктовом магазине. Суть лотереи – угадать числа на пяти белых шарах и одном красном, которые выпадают в лототроне. Счастливчику действительно очень повезло – такой шанс победить составляет приблизительно 1 к 292 миллионам. Цена билета – 2 доллара.

Минчанин собирает лотерейные билеты разных времен и стран – здесь подробнее.

Этот выигрыш вошел в топ-10 среди самых крупных выигрышей в лотерею в США. Победитель может забрать сумму единовременно, но тогда состояние сократится почти вдвое. Однако джекпот можно забирать частями в течение 29 лет.

Говорят, что чем больше денег, тем больше проблем. Существует ли лотерейное проклятие – здесь подробнее.

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