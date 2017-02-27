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«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм года (видеофакт)

27.02.2017 - 20:04

Новости США. В американском Лос-Анджелесе грандиозным конфузом завершилась кинопремия «Оскар». Как оказалось, причем произошло это прямо на сцене, заветную статуэтку вручили не тем героям. Актеры и съемочная группа нашумевшего и очень достойного мюзикла «Лала-лэнд» уже принимали поздравления. Как вдруг со сцены прозвучали слова:

«Лунный свет» – это ваша награда. Лунный свет побеждает в номинации «Лучший фильм».

Такого скандала на самой известной в мире кинопремии ее организаторы не видели ни в одном кошмарном сне. Осадок у всех остался даже несмотря на то, что уже спустя мгновения в лучах славы и софитов купались истинные герои – те, кто создавал «Лунный свет».

Именно эту картину, которая повествует о жизни подростков в бедных кварталах Майами, американская гильдия киноактеров признала лучшим фильмом года.

Стоит отметить, что лучшей лентой на иностранном языке стал иранский «Коммивояжер». И здесь тоже не обошлось без скандала. Режиссер этого фильма не приехал на церемонию в знак солидарности со своими согражданами, которым с недавних пор запрещен въезд в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм года (видеофакт)

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