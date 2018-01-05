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На Багамах оператор дрона спас мальчика от четырех акул

05.01.2018 - 10:39

Новости Багамских островов. Кадры спасения мальчика от четырех акул попали на видео.

По информации Daily Mail, ролик выложил на канал пользователь Артём Ткаченко. Мужчина запустил над пляжем дрон, чтобы с высоты посмотреть на бирюзовые воды и чистый песок. На кадрах видно, что мальчик играет в воде, не замечая плывущих акул. 

Их увидел оператор дрона, который окрикнул мальчика, и тот успел выбежать из воды невредимым.

«Слава Богу, он не пострадал», – прокомментировал позже Ткаченко. Мужчина опубликовал кадры, снятые дроном, на Youtube. Под видео он написал: «Вы всё ещё хотите на Багамы?».

Возможно, хищники подплыли к берегу из-за того, что их подкармливают туристы. Хотя это вызывает споры, кормление акул на Багамах является обычной практикой.

Летом нынешнего года испанский пляж эвакуировали из-за акулы – здесь подробнее.

Фото: jukin

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