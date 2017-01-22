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«Марш женщин» против Дональда Трампа: на улицы Вашингтона вышли более полумиллиона человек, в том числе знаменитости

22.01.2017 - 16:33

Новости США. Улицы американских городов заполонили противники нового президента. По данным полиции, только в Вашингтоне на следующий день после инаугурации собрались более полумиллиона человек. На этот раз акция называлась «Марш женщин». Ее символом стали розовые вязаные шапочки, которые раздавали организаторы протеста.

Поддержать обычных горожан пришли десятки знаменитостей, в том числе, режиссер Майкл Мур, актрисы Джулия Робертс, Скарлетт Йохансон и певица Мадонна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Марш женщин» против Дональда Трампа: на улицы Вашингтона вышли более полумиллиона человек, в том числе знаменитости

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