Мастер-класс от Тейлор Свифт: как создать хит в новом цифровом мире?

Новости США. В клипе из последнего альбома Тейлор Свифт «Look What You Made Me Do» есть сцена, в которой она громит музыкальную компанию. То, что данный клип установил рекорды на YouTube и Spotify и стал ее главным синглом в Великобритании, говорит само за себя.

Тейлор Свифт установила новый рекорд YouTube: ее новый клип набрал 28 миллионов просмотров за сутки

Сочиняя песни, в которых рассказывается от ее жизни, Свифт, как отмечает The Guardian, показывает, как создать хит в новом цифровом мире.

Стримы в тренде

Спустя десятилетие после резкого снижения доходов вследствие пиратских подделок в интернете, уменьшения продаж CD, недостатка подходящих онлайновых трансляций среди композиторов и звукозаписывающих компаний набирают популярность стримы. 2017 год стал переломным моментом в мировом музыкальном бизнесе, а доходы от онлайновых трансляций, таких как Spotify, Apple Music и Deezer превзойдут доходы от продажи обычных CD.

Необходимо, чтобы в этом году доходы от стримов увеличились меньше, чем на 10% . В прошлом году они выросли на 60% до 4.6 млрд долларов.

В 2015 общий доход от онлайновых трансляций при быстром снижении на рынке загрузок, превысил обычные продажи.

Новая песня Свифт из первого альбома 27-летней певицы звучала на Spotify более 10 млн раз со дня выхода и побила рекорд стримов в первый же день.

В 2014 году Свифт объявила бойкот Spotify, отказав в 1989 предоставлять компании свои альбом и каталог с целью отстоять свою позицию о том, что « за музыку нужно платить». Однако в июне этого года она уступила. Есть мнение что, отчасти повлияла ситуация с ростом доходов.

Марк Муллиган, аналитик Midia Research:

Если вы начинающая поп звезда, то стримы должны занимать центральное место в вашей деятельности.

MTV становится историей

Возможно, Свифт использовала награждение на прошлой неделе на MTV, чтобы впервые представить свое видео Look What You Made Me Do. Однако телеканалы сегодня не играют той важной роли, какую они играли раньше.

Клип Свифт стал главным в стриме на YouTube в течение суток, побив предыдущий рекорд.

Пример Свифт является образцом того, как следует использовать свою личную жизнь, чтобы увеличивать интерес своих фанатов.

Макс Лоусада, глава Warner Music:

Визуализация контента – гораздо больше, чем традиционные клипы и эксклюзивные интервью. Это платформа, где можно показать себя в более выгодном свете и рассказать историю по-другому.

Страницы в соцсетях

Тейлор Свифт, у которой 85 млн подписчиков, занимает четвертое место по популярности среди пользователей Twitter, уступив своим главным конкурентам Кэти Перри, Джастину Бибер и Бараку Обаме. В Instagram у нее 100 млн подписчиков, и она знает, как это использовать.

Уилл Харди, менеджер Twitter:

Таким звездам, как Свифт, очень хорошо известно, как заполучить своих поклонников в Twitter. У нее уникальная способность вести коммуникацию с фанатами.

Свифт заполучает фанатов мастерски, составляя плей-листы для поклонников и отыскивая тех, кто провел в ожидании ее интервью двадцать часов, и, конечно, выкладывая свои селфи.

Перед выходом своего сингла она удалила все свои страницы в соцсетях, что вызвало негодование ее поклонников. В этом прослеживался мотив "смерти и рождения" из ее клипа и планируемого к выпуску альбома "Reputation".

Макс Лоусада:

Стримы и социальные сети значительно изменили тенденции нашего бизнеса. Мы можем организовывать грандиозные события и вести диалог в реальном времени с фанатами, что безусловно способствует росту их количества по всему миру.

Онлайновые трансляции

Рост онлайновых трансляций выгоден не только самим звездам.

Чарльз Кальдос, глава агентства Merlin:

В отличие от старых музыкальных магазинов и радио эфиров, в которые довольно сложно попасть малоизвестным звездам, онлайновые трансляции приближены к условиям рынка, на котором можно стать успешным благодаря своим достижениям.

«Мейнстримы» существуют

Онлайновые трансляции вступили в новую эру, эру открытости и свободы выбора. Но на деле это не совсем так. Песни, которые фанаты крутят на стримах почти беспрерывно, создают хаос в «хит-парадах».

Муллиган в исследовании Midia Research:

Мы наблюдаем небольшой, но важный сдвиг: все меньшее количество людей пользуется своими собственными плей-листами, а все большее предпочитают готовые.

YouTube has a value gap

По мнению музыкальных продюссеров, YouTube выплачивает звездам лишь небольшую часть того, что получает от онлайновой рекламы. Это так называемый value gap. Несмотря на огромное количество просмотров таких звезд, как Свифт, в прошлом году больше заработали на виниле, чем на просмотрах YouTube.

Тем не менее, глава Warner Music Стив Купер предупреждает, что повод ля чрезмерной радости, так как после длительного периода упадка бизнес «возрождается».

Первоисточник: The Guardian

Перевод: Мария Харзеева