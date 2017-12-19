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Медики из Калифорнии утверждают, что смартфоны вызывают рак

19.12.2017 - 10:18

Новости США. Смартфоны могут стать причиной раковой опухоли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такому заключению пришли медики из Калифорнии. Исследования показали, что существует взаимосвязь между использованием смартфонов и развитием определенных заболеваний. Дело в том, что электромагнитное излучение может вызвать головные боли, проблемы со сном и памятью, а в некоторых случаях заболевания слухового нерва и даже рак.

Смартфоны врачи рекомендуют держать как можно дальше от тела, особенно когда на него загружаются файлы. Не стоит класть телефон под подушку или рядом с кроватью. А при разговоре советуют использовать гарнитуру.

Медики из Калифорнии утверждают, что смартфоны вызывают рак

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