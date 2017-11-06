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Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины

06.11.2017 - 15:47

Новости США. В результате стрельбы в Техасе погибли более 20 человек, среди жертв жестокой расправы дети и беременная женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте трагедии работают сотрудники ФБР и медики. Мотив пока остаётся неизвестным. Стрелявший был ликвидирован.

Джонни Лангендорф, мужчина, преследовавший стрелка
Я просто сделал то, что считал необходимым сделать. Мне сообщили, что была стрельба и я начал преследовать его. И сделал то, что считал правильным.

Журналист:
Вы знаете, что в этой машине было больше оружия? И вы возможно помешали ему убить других людей.

Джонни Лангендорф:
Я этого не знал

Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины

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