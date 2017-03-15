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Мощные снегопады в США: погибли люди

15.03.2017 - 12:44

Новости США. Из-за мощных снегопадов на восточном побережье США погибли 4 человека. Более 10 жителей региона пострадали. В штате Массачусетс произошло несколько смертельных ДТП.

Мэр Нью-Йорка обратился к гражданам с призывом оставаться в своих домах и, по возможности, не пользоваться автомобилями. В мегаполисе закрыты все школы и другие учреждения образования.

Кроме того, в целях безопасности работу приостановили банки и госучреждения. Из-за непогоды отменены уже тысячи авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные снегопады в США: погибли люди

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