﻿ На Гавайях произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,9 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На Гавайях произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,9

05.05.2018 - 14:29

Новости США. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайских островах. Такие данные предоставила Геологическая служба США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее на острове ощущались сильные подземные толчки, которые предшествовали извержению вулкана Килауэа. Об опасности местных жителей власти предупреждали целую неделю. Сейчас на острове объявлено чрезвычайное положение, под эвакуацию попали полторы тысячи человек.

Сейсмологи зафиксировали предельно высокий уровень содержания диоксида серы в воздухе. Этот элемент опасен для жизни. Отметим, что вулкан Килауэа является одним из самых активных в мире. За последние 10 лет он извергался уже четыре раза.

На Гавайях произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,9

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На Гавайских островах экстренно эвакуируют жителей из-за извержения вулкана Килауэа
На Гавайских островах экстренно эвакуируют жителей из-за извержения вулкана Килауэа
Самый опасный в мире вулкан проснулся в Вануату
Самый опасный в мире вулкан проснулся в Вануату
В Японии проснулся вулкан Симмоэ: десятки авиарейсов отменены, вероятна экстренная эвакуация
В Японии проснулся вулкан Симмоэ: десятки авиарейсов отменены, вероятна экстренная эвакуация
На острове Реюньон произошло извержение одного из самых активных вулканов на планете
На острове Реюньон произошло извержение одного из самых активных вулканов на планете
Населённые пункты накрыл сантиметровый слой пепла. В Японии проснулся вулкан Симмоэ
Населённые пункты накрыл сантиметровый слой пепла. В Японии проснулся вулкан Симмоэ
На Филиппинах извержение вулкана Майонг: из зоны бедствия эвакуированы 30 тысяч человек
На Филиппинах извержение вулкана Майонг: из зоны бедствия эвакуированы 30 тысяч человек
На Филиппинах проснулся вулкан Майонг. Эвакуированы жители нескольких деревень из-за угрозы извержения магмы
На Филиппинах проснулся вулкан Майонг. Эвакуированы жители нескольких деревень из-за угрозы извержения магмы
В Папуа – Новой Гвинее эвакуировали всех жителей острова из-за извержения вулкана
В Папуа – Новой Гвинее эвакуировали всех жителей острова из-за извержения вулкана
Все новости по теме Извержение вулкана
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru