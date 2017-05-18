На Таймс-сквер в Нью-Йорке машина протаранила прохожих

Новости США. На Таймс-сквер в Нью-Йорке машина на большой скорости вылетела на тротуар. По разным данным, пострадали от 10 до 20 человек. Один пешеход погиб.

Как сообщает BBC, водитель автомобиля задержан. Ряд изданий сообщает, что он пытался сбежать.

Не исключено, что мужчина находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Джеймс О'Нил в эфире телеканала CBS:

Под машину попали 23 прохожих, в результате столкновения несколько получили ранения, один человек скончался. 22 пострадавших были доставлены в больницы.

Состояние четырех человек оценивается как критическое.

Апрель 2017-го: в центре Стокгольма грузовик на большой скорости врезался в толпу. Март 2017-го: в Лондоне, на Вестминстерском мосту, рядом с парламентом автомобиль протаранил пешеходов. Декабрь 2016-го: фура въехала на заполненную людьми площадь Рождественской ярмарки в Берлине. Июль 2016-го: грузовик врезался в многотысячную толпу на знаменитой Английской набережной в Ницце, далее по убегающим людям начался обстрел. В первые минуты после событий на Таймс-сквер очевидцы спрашивали друг у друга: неужели это теракт?

Таймс-сквер – одно из самых посещаемых мест в Нью-Йорке. Ежедневно здесь бывает около 300 тысяч человек.

Полиция отмечает, что происходящее не связывают с терроризмом.

Билл Де Блазио, мэр города:

На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт.

Очевидцы публикуют в социальных сетях фото и видео с места событий.