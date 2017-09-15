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«Напишите, что это такое»: неизвестное чудовище выбросило на берег после урагана «Харви»

15.09.2017 - 22:34

Новости Великобритании. Загадочное существо выбросило течением на берег в американском штате Техас. Все произошло после урагана «Харви».

Фотографии, на которых запечатлено чудище с огромными острыми зубами, на своей странице в социальной сети выложила Прити Десай. Девушка обратилась к интернет-сообществу с просьбой помочь установить, что это за животное.

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«OK, Twitter-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас», – написала она.

Комментаторы предлагали свои варианты, среди которых встречались и абсурдные. Многие сошлись на том, что это огромная рыба.

«Моим первым чувством было любопытство –  я хотела узнать, что же это, черт возьми, за зверь», – заявила Прити в интервью BBC.

В конце недели биологи из Национального музея естественной истории Смитсоновского института озвучили свою версию: острозубое чудовище – останки острохвостого угря, относящегося к виду Aplatophis chauliodus. Как пишет The Guardian, эти существа редко, но все же встречаются на западе Атлантического океана, в том числе в Мексиканском заливе, омывающем берега Техаса. Они вырастают до 84 сантиметров в длину и живут на глубине от 30 до 90 метров. Когда хотят перекусить, закапываются в донный грунт и поджидают плывущих мимо костных рыб.

Напомним, ураган «Харви» стал причиной разрушительного наводнения.

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неизвестное чудовище выбросило на берег после урагана «Харви»

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