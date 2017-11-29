Неизвестный открыл стрельбу по людям с небоскреба в Неваде: видео с места событий

Новости США. Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по людям с небоскреба в американском штате Невада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в городе Рено. Мужчина стрелял по прохожим прямо из своего окна, чудом обошлось без жертв и пострадавших. Позднее в ходе операции бойцы отряда спецназначения его ликвидировали.

Самый массовый расстрел с похожими обстоятельствами в истории США произошел в Лас-Вегасе в минувшем месяце. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь из гостиницы по посетителям концерта. Его жертвами стали почти 60 человек.