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Netflix закрывает сериал «Карточный домик» после шестого сезона

31.10.2017 - 10:37

Новости США. Шестой сезон популярного сериала «Карточный домик» станет последним.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на компанию Netflix, сериал будет закрыт после шестого сезона. Он выйдет на экраны в 2018 году.

Решение о закрытии проекта было объявлено на следующий день после того, как исполнитель главной роли Кевин Спейси совершил каминг-аут.

Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Фото: David Giesbrecht, Netflix

В Netflix также отмечают, что о решение о завершении сериала было принято несколько месяцев назад.

«Карточный домик» является одним из самых успешных телевизионных проектов. Он стартовал в 2013 году. Главные роли исполняют Кевин Спейси, Робин Райт, которые получили за работу в сериале премию «Золотой глобус». «Карточный домик» был неоднократно номинирован на премию «Эмми».

Пятый сезон, состоящий из 13 эпизодов, вышел на экраны в мае 2017 года.

Фото: David Giesbrecht / Netflix

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