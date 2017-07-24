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Николас Кейдж в традиционном казахском костюме: в интернете набирает популярность новый мем

24.07.2017 - 16:41

В сети набирает популярность новый мем с участием голливудского актера Николаса Кейджа. Поводом стала фотография Кейджа в национальном казахском костюме – чапане и шапке из меха. Так актера нарядили, когда он приехал на кинофестиваль в Астану.

Оригинальное фото. Источник: соцсети

Пользователей сети забавляет растерянное лицо актера, поэтому они моделируют ситуации, где он мог бы оказаться.

Уже несколько снимков стали мемами – пользователи особенно любят его за яркую мимику. Стоит отметить, что Кейдж не только хороший актер, но и добрый человек.

Николас Кейдж помог найти девушку-подростка, которую похитил маньяк – здесь подробнее.

Фото: соцсети
соцсети.
Фото. соцсети.
соцсети.
Фото. соцсети.
соцсети.
Фото. соцсети.
соцсети.
Фото. соцсети.
соцсети.
Фото. соцсети.
соцсети.
Фото. соцсети.
соцсети.
Фото. соцсети.
соцсети.
Фото. соцсети.
соцсети.
Фото. соцсети.
соцсети.
Фото. соцсети.

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