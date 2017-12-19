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Сошедший c рельсов в США поезд превысил скорость в три раза

19.12.2017 - 18:54

Новости США. При расшифровке черного ящика, специалисты обнаружили, что состав перед аварией двигался со скоростью 130 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что почти в три раза превысило допустимый предел на данном участке. Помимо этого на путях не была активирована система контроля поездов, которая вынуждает локомотив остановиться, если он превышает скорость.

Напомним, 18 декабря скоростной поезд на полном ходу с моста упал на оживленное шоссе. Погибли минимум три человека, еще более 100 пострадали.

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