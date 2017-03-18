«Очень важно для Германии и США продолжать совместную работу на пути борьбы с терроризмом»

Новости США. Тема № 1 в мире политики – диалог США и Евросоюза. В Вашингтоне

завершились переговоры нового президента Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Лидеры обсуждали ряд важных тем, в частности, говорили о НАТО, борьбе с терроризмом и кризисе на востоке Украины.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:

Я высоко ценю лидерство канцлера Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта в Украине, где мы ищем мирного решения.

Очень важно для Германии и США также продолжать совместную работу на пути борьбы и уничтожения террористической группировки.

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Трамп не раз обвинял Меркель в разрушительной для Германии, по его мнению, миграционной политике

(речь о беспорядочном приеме беженцев). В свою очередь, канцлер Германии осуждала нового американского лидера за его слишком жесткую миграционную политику «выдворения». Тем не менее, эксперты отметили, что переговоры проходили в позитивном ключе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.