«Очень важно для Германии и США продолжать совместную работу на пути борьбы с терроризмом»

Новости США. Тема № 1 в мире политики – диалог США и Евросоюза. В Вашингтоне
завершились переговоры нового президента Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Лидеры обсуждали ряд важных тем, в частности, говорили о НАТО, борьбе с терроризмом и кризисе на востоке Украины.
Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:
Я высоко ценю лидерство канцлера Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта в Украине, где мы ищем мирного решения.
Очень важно для Германии и США также продолжать совместную работу на пути борьбы и уничтожения террористической группировки.
Политические тяжеловесы впервые встретились лично. Хотя во время избирательной кампании
Трамп не раз обвинял Меркель в разрушительной для Германии, по его мнению, миграционной политике
(речь о беспорядочном приеме беженцев). В свою очередь, канцлер Германии осуждала нового американского лидера за его слишком жесткую миграционную политику «выдворения». Тем не менее, эксперты отметили, что переговоры проходили в позитивном ключе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.