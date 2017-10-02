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Нападавший был местным жителем: подробности стрельбы в Лас-Вегасе

02.10.2017 - 12:43

Новости США. Не менее 20 человек погибли в результате стрельбы у казино в Лас-Вегасе.

Происшествие случилось в ночь с 1 на 2 октября.

Неизвестный с балкона открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки (смотрите здесь).

По информации шерифа Лас-Вегаса, не менее 20 человек погибли и более 100 получили ранения.

Известно, что стрелявший ликвидирован. Его имя пока не разглашается, но полиции оно уже известно – нападавший был местным жителем.

Скорее всего, стрелявший действовал в одиночку. Однако у него была спутница – на данный момент неизвестно, где она сейчас находится.

Мы собрали фото трагедии в Лас-Вегасе. Во время стрельбы на фестивале в толпе могли находиться до 30 тысяч человек.

Люди бегут с фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, штат Невада, после известий о стрельбе в соседнем отеле
Фото. Люди бегут с фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, штат Невада, после известий о стрельбе в соседнем отеле
По информации очевидцев, стрелок находился на 32-м этаже
Фото. По информации очевидцев, стрелок находился на 32-м этаже
Полиция и спасатели собираются в одном квартале к северу от музыкального фестиваля после сообщений о массовой стрельбе
Фото. Полиция и спасатели собираются в одном квартале к северу от музыкального фестиваля после сообщений о массовой стрельбе
Зрители фестиваля после трагедии.
Фото. Зрители фестиваля после трагедии.
Отель находился через дорогу от места, где проводился фестиваль. Сначала неясно было, сколько стрелков находится в здании.
Фото. Отель находился через дорогу от места, где проводился фестиваль. Сначала неясно было, сколько стрелков находится в здании.
Стрелок был убит внутри отеля.
Фото. Стрелок был убит внутри отеля.
Около главной сцены в толпе могли находиться до 30 тысяч человек.
Фото. Около главной сцены в толпе могли находиться до 30 тысяч человек.
Люди пытаются спрятаться во время стрельбы на фестивале
Фото. Люди пытаются спрятаться во время стрельбы на фестивале
Полицейские советовали людям укрыться возле сцены, а остальным жителям и туристам советовали не посещать районы после сведений о стрельбе.
Фото. Полицейские советовали людям укрыться возле сцены, а остальным жителям и туристам советовали не посещать районы после сведений о стрельбе.

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