Олимпийский чемпион Майкл Фелпс предложил Конору Макгрегору посоревноваться в плавании

Новости США. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс предложил бойцу из Ирландии Конору Макгрегору посоревноваться с ним в плавании.

На своей личной странице в Twitter Фелпс к посту с предложением даже прикрепил фото возможной афиши соревнования. Публикация сопровождалась подисью.

Майкл Фелпс, пловец:

Все эти разговоры… Может, мы посоревнуемся в плавании?

Фото: twitter.com/MichaelPhelps

Пользователям сети понравилась идея пловца. Менее, чем за сутки, запись собрала 34 тысячи репостов и почти 80 тысяч лайков.

Майкл Фелпс любит бросать вызовы не только себе, но и другим – нынешним летом он сразился в скорости с большой белой акулой. Кто выиграл в соревновании – здесь подробнее.

Макгрегор пока никак не прокомментировал вызов Фелпса.

Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Напомним, что 26 августа Конор Макгрегор провел поединок с лучшим боксером современности – американцем Флойдом Мейвейзером. Бой закончился техническим нокаутом ирландца в десятом раунде. Мейвезер так и остался непобежденным. «Бой века» стал последним поединком в его спортивной карьере и 50-ым триумфом.