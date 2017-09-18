новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Он очень любил нас, и мы очень любили его»: вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, сделанное за 36 часов до его смерти

18.09.2017 - 12:17

Новости США. Честер покончил жизнь самоубийством 20 июля 2017 года. Спустя два месяца супруга солиста Талинда Беннингтон разместила в Twitter сорокасекундное видео с покойным мужем. По ее мнению, в ролике видно, что признаков депрессии не было ни в выражении лица, ни в настроении.

Талинда Беннингтон:
Это то, какой депрессия была для нас всего 36 часов до его смерти. Он очень любил нас, и мы очень его любили.

На видео покончивший жизнь самоубийством солист сидит рядом с сыном. Они разговаривают и смеются.



Честера нашли мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год.

«Это музыка. И она вечна»: каким фанаты и коллеги запомнили Честера Беннингтона

Вдова вокалиста организовала интернет-сообщество, чтобы поддержать людей с депрессией.



15-летний сын Честера Дрэйвен Беннингтон также опубликовал в память об отце три видео. На одном он один, на другом – с матерью и с первой женой отца Самантой. В последнем он обсуждает то, что вызывало тревогу накануне смерти его отца.

«Поем песни вместе»: что публиковал в Instagram солист Linkin Park Честер Беннингтон

Дрэйвен Беннингтон:
Он очень умело скрывал это. Я видел его неделю спустя и не мог назвать ничего, что бы изменилось. Я думал, что все замечательно.

Дрэйвен рассказал, что сейчас он считает, что его покойный отец планировал свой приезд, чтобы провести время вместе с ними перед тем, как уйти из жизни.

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева

Честер Беннингтон

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/vozrastpesne
В Москве скончался Народный артист СССР Зураб Соткилава
Рада Змихновская
«Лучистая, звонкоголосая, космическая»: коллеги скорбят о смерти экс-солистки группы Банд'Эрос
Фото: кадр из клипа «Коламбия Пикчерз не представляет»
От кровоизлияния в мозг умерла бывшая участница группы Банд'Эрос
Фото: instagram.com/simona280
Не стоит искать правду в соцсетях: Анфиса Чехова о Стелле Барановской и ее решении
Фото: instagram.com/katyagordon
«Сердце разрывается от несправедливости жизни»: 30-летняя актриса Стелла Барановская умерла от рака
Фото: instagram.com/dmitri_kogan
«Я сегодня даже заплакал»: Максим Фадеев скорбит о смерти скрипача Дмитрия Когана
Дмитрий Коган © Александра Мудрац/TACC
Скончался скрипач Дмитрий Коган, ему было 38 лет
Скончалась французская актриса Мирей Дарк, бывшая возлюбленная Алена Делона
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru