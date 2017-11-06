новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе

06.11.2017 - 15:39

Новости США. Шокирующие новости продолжают поступать из США. В тихом городке американского штата Техас неизвестный расстрелял прихожан церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уточнённым данным, погибли 26 человек. Несколько десятков доставлены в больницы. Среди жертв жестокой расправы дети и беременная женщина. Всю произошло во время утренней службы. Вооружённый мужчина открыл огонь по безоружным людям.

Очевидцы:
Это шок. Шок от того,  что произошло. Почему эта церковь? Почему он так поступил с этими людьми? Это просто молитва. Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них? Они беззащитны.

Мне нечего сказать, кроме как, это очень трагично, это трудно услышать, и люди, которых вы знаете, пострадали так плохо, что дети умерли, которых знал.

«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

МИД Беларуси осудил массовый расстрел в Техасе
МИД Беларуси осудил массовый расстрел в Техасе
В США объявлен 4-дневный траур по жертвам стрельбы в Техасе
В США объявлен 4-дневный траур по жертвам стрельбы в Техасе
Стрелок из Техаса был судим за нападение на жену и ребенка
Стрелок из Техаса был судим за нападение на жену и ребенка
Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины
Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины
Бывший служащий ВВС открыл стрельбу в церкви Техаса: погибли 26 человек
В Чикаго в кафе ворвался неизвестный в маске и открыл стрельбу: 1 человек погиб
В Чикаго в кафе ворвался неизвестный в маске и открыл стрельбу: 1 человек погиб
В США задержали мужчину, стрелявшего в посетителей магазина 2 ноября
В США задержали мужчину, стрелявшего в посетителей магазина 2 ноября
В США снова стреляют: 3 человека погибли в штате Колорадо
В США снова стреляют: 3 человека погибли в штате Колорадо
Все новости по теме Стрельба в США
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru