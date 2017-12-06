Они разрушили молчание. Журнал Time назвал человека года

Новости США. Журнал Time назвал человека года.

По информации издания, людьми года стали женщины и мужчины, которые не побоялись открыто рассказать о сексуальных домогательствах.

На обложке журнала написано: «Они разрушили молчание. С этих голосов началось движение».

Почему Голливуд 30 лет молчал о насилии со стороны влиятельного продюсера (подробности здесь).

Фото: time.com

По словам редакции издания, «женщины и мужчины, нарушившие свое молчание, являются представителями всех рас, классов, профессий и практически всех жителей земного шара. Они могут работать на полях в Калифорнии или в Европейском парламенте. Они являются частью движения, у которого нет формального имени. Но теперь у них голос».

На втором месте оказался победитель прошлого года – президент США Дональд Трамп, а на третьем – председатель КНР Си Цзиньпин.

Дональд Трамп

Человеком года становится личность или группа лиц, которые оказали наибольшее влияние на новостную повестку года. Первое место выбирает редакция.