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Оползни и наводнения обрушились на Калифорнию: кадры с места ЧП

10.01.2018 - 11:06

Новости США. Жертвами оползней и наводнений в Калифорнии стали, по меньшей мере, 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятнее всего эта цифра увеличится, так как обнаружены еще не все пропавшие без вести.

Ливни обрушились на штат 8 января. Из наиболее уязвимых районов были эвакуированы более 20 тысяч жителей. Большая вода уничтожила множество зданий. Часть дорог перекрыта, зафиксированы случаи повреждения на линиях электропередачи. Такой серьезный ущерб можно объяснить тем, что совсем недавно регион пострадал от сильнейших природных пожаров. Пламя выжгло большую часть растительности, которая могла препятствовать сходу водно-грязевых потоков.

Оползни и наводнения обрушились на Калифорнию: кадры с места ЧП
Оползни и наводнения в Калифорнии
Фото. Оползни и наводнения в Калифорнии
Оползни и наводнения в Калифорнии
Фото. Оползни и наводнения в Калифорнии
Оползни и наводнения в Калифорнии
Фото. Оползни и наводнения в Калифорнии
Оползни и наводнения в Калифорнии
Фото. Оползни и наводнения в Калифорнии
Оползни и наводнения в Калифорнии
Фото. Оползни и наводнения в Калифорнии
Оползни и наводнения в Калифорнии
Фото. Оползни и наводнения в Калифорнии

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