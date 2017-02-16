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Опубликованы эксклюзивные снимки беременной Мэрилин Монро

16.02.2017 - 14:34

Новости США. В интернет попали шесть цветных снимков беременной Мэрилин Монро. Они были сделаны летом 1960 года на съемках фильма «Неприкаянные» за два года до смерти актрисы.

Автором фотографий является Фрида Халл – подруга голливудской звезды. После смерти фотографа в 2014 году снимки за 2240 долларов купил на аукционе друг Халл – Тони Майклс, сообщает Daily Mail.

Майклс не раз предлагал Фриде Халл продать эти фотографии или другие личные вещи Монро, но та отказывалась, потому что

не хотела предавать и продавать память о своей подруге.

Именно новый владелец фотографий беременной актрисы показал их общественности. Легенде Голливуда - 34 года и она была замужем в третий раз. Ее супругом был писатель Артур Миллер.

Ребенка Мэрилин Монро потеряла – это был четвертый выкидыш у актрисы. Кинодива всегда мечтала стать матерью. Актриса говорила, что для нее принципиально важно стать «настоящей женщиной». Однако

Монро так и не удалось родить ребенка.

К концу жизни звезда стала настолько одинокой, что ее тело после смерти было некому забрать из морга – здесь подробнее.

Фото: norma_jeane

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