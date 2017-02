Организаторы «Грэмми» рассказали о предстоящем шоу

12 февраля пройдет церемония вручения премии «Грэмми» в зале «Staples Center» в Лос-Анджелесе. Ведущим стал Джеймс Корден, который многим известен по программе «The Late Late Show with James Corden». Канал шоу на «YouTube» довольно популярен: за 10 лет он набрал 9,5 миллионов подписчиков и 2,3 миллиарда просмотров.

Изначально премия имела название «Gramophone Awards». Новое название было выбрано в ходе конкурса в 1959 году. Победитель Джей Дана, получила 25 граммофонов в качестве благодарности от академии звукозаписи.

Некоторые подробности шоу уже известны. Но организаторы раскрыли не все тайны.

Кэти Перри впервые исполнит песню «Chained To The Rhythm». Бейонсе официально не подтвердила свое участие в шоу. Но ее отец говорит, что певица готовится к церемонии несмотря на беременность. Адель скорее всего споет «Water Under The Bridge». «The Weeknd» выступит вместе с группой «Daft Punk», которые выйдут на сцену шоу впервые за 3 года. Известно, что Алисия Кис споет вместе с Марен Моррис. Бруно Марс, вдохновлявшийся на написание своего хита «Uptown Funk» композициями Prince, исполнит что-то из песен «The Time», отдав дань памяти умершему певцу. «Little Big Town», Деми Ловато, День Андра и Тори Келли готовятся выступить с песней группы «Вee Gees». Один из самых ожидаемых дуэтов — Лэди Гага и «Metallica». Однажды Гага в эфире радиостанции сходу исполнила отрывок из «Led Zeppelin» и получила множество комплиментов от слушателей, а упоминание о ее выступлении на «Super Bowl» за несколько часов набрало 5 миллионов твитов. Многие поклонники премии пророчат, что дуэт станет самым ярким и запоминающимся эпизодом церемонии.

В этом году премию «Грэмми» присуждают по 83 категориям. Из самых неоднозначных — «Лучший объемный звук альбома» и «Лучшие ноты». Американцы шутят, что «если вы музыкант и не получили приз в этом году, то, вероятно, лучше занятся разведением страусов».

Основная интрига этого года — Адель или Бейонсе? Певицы сегодня имеют по 6 премий «Грэмми». Они номинированы в категориях «Альбом года» (считается главным призом), «Запись года» и «Песня года». ВВС прогнозирует, что Бейонсе получит награду за альбом «Lemonade», а Адель с ее хитом «Hеllo» и отличным звуком в альбоме «25» увезет с собой 2 награды.

Отличие между номинациями «Песня года» и «Запись года» в том, что первая отправляется к авторам слов и музыки, а вторая - к музыкантам, продюсерам, в общем, всей команде исполнителя.

План рассадки звезд имеет довольно важное значение. Таким образом организаторы показывают зрителям, кто сейчас на Олимпе американской поп-музыки. Бейонсе и Jay-Z получили в этом году лучшие места - на первом ряду в самом центре зала. Звездная чета закрепила свои позиции в качестве короля и королевы поп-музыки. Сестра Бейонсе Соланж Ноулз, номинированная на премию «Лучшее исполнение R & B», будет сидеть позади. Адель проведет вечер рядом с Бруно Марсом, а Лэди Гага сядет у прохода.

Академии звукозаписи, учитывая падение микрофона во время выступления Адель в прошлом году, сделала работу над ошибками. Продюсер шоу пообещал, что винты на всех микрофонах будут закручивать электроинструментами промышленного уровня.

Канье Уэст, который в очередной раз был номинирован за лучший рэп-альбом, пообещал бойкотировать «Грэмми». Джастин Бибер сделал заявление, что: «Грэмми не актуальна для молодых певцов». Дрейк не приедет в Лос-Анджелес, потому что выступает в Манчестере. Рейтинги шоу упали до уровня 2010 года, а это означает, что звезда заработает куда больше денег от одного концерта, чем он от трех минут на экране. Организаторы шоу боятся, что церемония может иметь политический окрас, ведь Адель, Бейонсе, Леди Гага откровенно критикуют нового президента.

Фото: instagram.com Зрительный зал в «Staples Center

Фото: instagram.com Подготовка красной дорожки

Фото: instagram.com Закулисье

Фото: instagram.com Выход на сцену

Фото: instagram.com Репетиция группы «Metallica»

Фото: instagram.com Деми Ловато репетирует номер

Фото: instagram.com Красная дорожка