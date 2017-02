«Оскар-2017»: какие мультфильмы могут получить премию?

Новости США. В категории «Лучший анимационный фильм» на предстоящей церемонии «Оскар-2017» представлено пять работ. В этом году в шорт-лист не попал сиквел оскароносной анимации «В поисках Немо» – «В поисках Дори». Мы решили сделать обзор мультфильмов, которые имеют возможность получить престижную премию в нынешнем наградном сезоне.

Зверополис

55-я полнометражная анимационная лента Дисней, которая

собрала в прокате более миллиарда долларов.

Зверополис – это город, в котором все виды животных – и хищники, и травоядные живут мирно и цивилизованно. Но после нескольких странных случаев благополучие города оказывается под угрозой. Расследовать дело взялись напарники «поневоле» – первый кролик-полицейский Джуди и лис-мошенник Ник.

Фото: Disney

Этот мультфильм уже получил «Золотой глобус» за лучшую анимационную работу.

Его называют очень «человечным», потому что в поступках героев ясно улавливаются отсылки на общество. «Зверополис» обращен к широкому кругу зрителей – здесь поднимается проблема всех видов дискриминаций.

Обозреватель The Washington Post назвал мультфильм, «гениальным в том, что он работает на двух уровнях: это своевременное и умное исследование предрассудков общества, а также развлекательные, смешные приключения пушистых созданий, участвующих в решении тайны».

Фото: Disney

К тому же в мультфильме есть отсылки к культовому «Крестному отцу», сериалу «Во все тяжкие», а еще к другим работам студии Дисней – «Холодному сердцу», «Городу героев», «Моане».

Фото: Disney

Моана

Другая лента студии Дисней – это рассказ об островитянке Моане, которая мечтает «покорить» океан, но с островом, на котором живет семья Моаны, случается беда. Бесстрашная девушка берет спасение племени в свои руки и отправляется вместе с петухом на поиски полубога Мауи, который может ей помочь. Чтобы найти себя, героям придется пройти через много приключений и делать они это будут припеваючи (во всех смыслах).

Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures

Многие считают Моану новой диснеевской принцессой, но сама студия не может решить так ли это. Критики называют мультфильм

приятным зрелищем с невероятно яркими цветами.

«Экран купается в ярких лазурных оттенках безграничного океана и пышной зелени тропических островов».

Фото: disney.ru

У ленты две номинации на «Оскар» – кроме лучшей анимации, мультфильм имеет возможность получить награду в категории «Лучшая песня».

Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures

Кубо. Легенда о самурае.

История о японском мальчике, который с двумя попутчиками ищет доспехи своих предков, чтобы защититься от злых духов и разгадать загадку своего великого отца. Этот кукольный мультфильм, по мнению зрителей, получился весьма душевным, потому что он небанально рассказывает о важных вещах – памяти предков, важности оставаться самим собой в любой ситуации.

Фото: rottentomatoes.com

В рецензии The Washington Post сказано, что на базовом уровне лента может быть прочитана как простое приключение Кубо, в котором он сражается с толпой противников. Однако многие из героев фильма и объекты, с которыми они сталкиваются, доносят до зрителя гораздо более важные вещи. Анимация говорит о силе таких нематериальных ценностей как семья, любовь, дружба, честь.

Фото: rottentomatoes.com

У «Кубо» есть два шанса в нынешнем году получить премию «Оскар» – мультфильм представлен в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

Его конкурентами станут новая часть «Звездных войн», «Книга джунглей», «Доктор Стрэндж» и «Глубоководный горизонт». Финальной песней анимационной ленты является кавер Регины Спектор на песню The Beatles 1968 года – While My Guitar Gently Weeps, на написание которой Джорджа Харрисона вдохновили восточные философские тексты.

Фото: rottentomatoes.com

Красная черепаха

Анимационный полнометражный дебют голландца Майкла Дадока де Уита, которая получила специальный приз жюри «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля. Это вторая по важности программа после основной конкурсной.

Фото: imdb.com

Мужчина попадает на необитаемый остров и хочет поскорее уплыть с него. Для этого он строит плот, но при каждой его попытке покинуть остров ему перекрывает дорогу большая красная черепаха. Мультфильм без диалогов, с потрясающей музыкой, о жизни и одиночестве.

Фото: imdb.com

Режиссер рассказывал, что черепаха именно красная, потому что

в каждом кадре он пытался использовать лишь два доминирующих цвета,

ведь такие контрасты производят мощное впечатление на зрителя.

Фото: imdb.com

У Майкла Дадока де Уита уже есть один «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм, который он получил в 2001 году за работу «Отец и дочь». Это сильная лента о девочке, которая много лет ждет своего пропавшего отца и тоскует по нему.

Кадр из мультфильма «Отец и дочь». Фото: imdb.com

Жизнь кабачка

Франкоязычный мультфильм о мальчике по прозвищу «Кабачок», который теряет мать и попадает в приют. Там он знакомится со множеством ребят, с их историями и судьбами.

Фото: imdb.com

Как писал еженедельник Variety, если бы «Жизнь кабачка» не показали Каннском кинофестивале, то он вполне бы

мог затеряться в пустоте европейского проката и телевидения.

Эту анимацию нельзя назвать полностью детским материалом – она достаточно зрелая и для взрослого зрителя, который может оценить откровенность жизненных фактов. Однако мультфильм нужно посмотреть и молодой аудитории. Обозреватель The Hollywood reporter отмечает, что герой Кабачок постоянно обращает внимание на то, как каждый инцидент и опыт в детстве влияет на характер человека.

Фото: imdb.com

Режиссер фильма Клод Баррас был номинирован на «Золотую камеру (награду за режиссерский дебют)» на Каннском кинофестивале, а мульфильм «Жизнь кабачка» был одним из претендентов на получение премии «Золотой глобус-2017».

Фото: imdb.com