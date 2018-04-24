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«Оскар-2019»: названа дата проведения церемонии

24.04.2018 - 13:37

Новости США. Стала известна дата проведения церемонии вручения премии «Оскар» в следующем году. 

Об этом объявила Американская академия киноискусств. Торжественная церемония состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе. 

Номинантов на премии объявят 22 января. Финальный этап голосования за лауреатов будет завершен 19 февраля.  

На минувшей церемонии победу в основной номинации одержал фильм Гильермо дель Торо «Форма воды».  

Победители и главные моменты прошедшей церемонии – здесь подробнее.  

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