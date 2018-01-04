﻿ Особняк Билла и Хиллари Клинтон загорелся в США | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Особняк Билла и Хиллари Клинтон загорелся в США

04.01.2018 - 10:45

Новости США. В среду в одном из домов четы Клинтон в обед произошло возгорание.

Первым на это обратил внимание сотрудник секретной службы. Он заметил огонь на втором этаже. Не дожидаясь пожарных, сотрудники потушили огонь самостоятельно. Позже специалисты пожарной части Чаппаква проверили, чтобы пожар был полностью ликвидирован.

Артур Мендоса, сержант департамента полиции New Castle:
Пострадавших не было. Причина возгорания пока не ясна.

Как сообщили Reuters, супружеской пары в это время не было дома.

На днях в США загорелся мебельный магазин.

Пострадали 12 человек – здесь подробнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пожар на "Гродно Азот"
7 мая загорелся котельный цех завода «Гродно Азот»
Сгоревшие автомобили
Милицейский УАЗ и еще 4 машины сгорели в Минске этой ночью
В Нью-Йорке страшный пожар охватил жилой дом: пострадали 12 человек
В Нью-Йорке страшный пожар охватил жилой дом: пострадали 12 человек
Фото: МЧС
В Гродно при пожаре в квартире были спасены четыре человека
В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка во время празднования Нового года: видео с места событий
В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка во время празднования Нового года: видео с места событий
В Гомеле в новогоднюю ночь горели елки: видеофакт
В Гомеле в новогоднюю ночь горели городские елки: видеофакт
В Великобритании загорелась многоэтажка: специалисты оценивают ущерб
В Великобритании загорелась многоэтажка: специалисты оценивают ущерб
В Индии сгорел крупный развлекательный центр: погибли 15 человек
В Индии сгорел крупный развлекательный центр: погибли 15 человек
Все новости по теме Пожар
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru