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Отключение электричества и задержки авиарейсов. На Лас-Вегас обрушился ураган

31.03.2017 - 10:01

Новости США. На американский Лас-Вегас обрушился ураганный ветер. Масштабное отключение электричества, задержки авиарейсов в международном аэропорту и вырванные с корнем деревья. Вот лишь некоторые последствия разгула стихии в крупнейшем городе штата Невада и его округе.

Столбы линий электропередач и даже целые металлические опоры повалило прямо на дороги. Под порывами ветра не устояли и грузовики, перевернулись несколько фур. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время погода только ухудшится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отключение электричества и задержки авиарейсов. На Лас-Вегас обрушился ураган

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