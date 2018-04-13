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Почему американцы хотят разделить Калифорнию на три штата?

13.04.2018 - 15:29

Новости США. Американскую Калифорнию хотят разделить на три отдельных штата. За проведение референдума по этому вопросу собрано свыше 600 тысяч подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на следующей неделе в местную избирательную комиссию будет подано заявление на организацию плебисцита, который может состояться в ноябре 2018.

Те, кто поддержал инициативу, считают, что один губернатор с законодательной ассамблеей не могут справиться со всеми проблемами, возникающими на такой обширной и густонаселенной территории. А разделение штата поможет повысить эффективность органов власти.

Почему американцы хотят разделить Калифорнию на три штата?

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