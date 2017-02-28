Почему Ольга Корбут рассталась со своими спортивными наградами за почти четверть миллиона долларов?





В конце февраля в США были проданы золотые медали белорусской гимнастки Ольги Корбут.

На американский аукцион Heritage Auctions были выставлены и реализованы награды и вещи белорусской гимнастки Ольги Корбут. Она проживает в США.

По итогам аукциона в конце февраля, медили были приобретены коллекционерами за общую сумму 229 200 долларов.

Так среди прочих, командная золотая медаль Олимпиады 1972 года в Мюнхене была продана за 66 тысяч долларов. А «золото» в командных соревнованиях 1976 года в Монреале оценили в 57 600.



Сама спорсменка никак не комментирует факт продажи своих вещей. Но поговаривают, что этим самым она "спасает себя от голода".



Корбут появилась на свет в Гродно, в 1955 году.Славу ей принесли три победы в Мюнхене-1972. Еще будучи очень юной она, произвела фурор в мире спорта и подняла популярность гимнастики на небывалую высоту.

Так, только один элемент - названный "Петлей Корбут", изобретенный ей совместно с тренером Ренальдом Кнышем, смогла повторить лишь одна гинастка Елена Мухина.

При исполнении «петли» гимнастка встает на верхнюю часть разновысоких брусьев и делает прыжок назад, цепляясь руками за верхнюю перекладину, после чего на скорости захватывает ногами нижние брусья и без использования рук оборачивается вокруг них.



Сейчас этот прием запрещен состязаниях, так как захват только ногами очень опасен.

В конце прошлого года Корбут была женой легендарного белорусского музыканта Леонида Борткевича. С ним она уехала в США. Там она вырастила сына Ричарда.

В Америке она пробовала себя в качестве преподавателям, участововала в шоу. Однако, постоянной работы она так и не нашла.

Проблемы с финансами у знаменитой спортсменки не впервые. Так, например, ее арестовали за кражу продуктов из магазина на сумму 20 долларов. В Атланте она потеряла из за огромных долгов дом. Однако былая известность спасла ее от тюрьмы.



Последнее фото ее в Инстаграмме датировано декабрем 2016 года. На фото она кормит гусей.

В общем награды ей принесли от 26 до 50 тысяч долларов за штуку.



Так знатоки говорят, что самой спортсменке будет переведена сумма от продаж не полностью. Так в нее, например, как минимум входит так называемый Buyer’s Premium– премия аукционного дома.

На спортивные лоты эта премия у Heritage Auctions установлена в размере 20 процентов. То есть, при подсчете получается, что «чистая» сумма – не 229 200, а 183 360 долларов.



Любопытно, что у прославленной белорусской спортсменки есть еще одна золотая олимпийская медаль – за упражнения на бревне в Мюнхене.

Но она не была выставлена на продажу. Как сообщают в Интернете, медаль была похищена из музея.

Кстати, на аукцион Heritage Auctions были выставлены не только олимпийские медали Ольги Корбут, но и десятки других вещей, связанных с ее спортивной карьерой. Например, значок мастера спорта и золотые статуэтки.