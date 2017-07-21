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«Поем песни вместе»: что публиковал в Instagram солист Linkin Park Честер Беннингтон

21.07.2017 - 13:27

Новости США. На 42 году жизни в США скончался солист легендарной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон. Музыкант покончил жизнь самоубийством.

Каким останется фронтмен в воспоминаниях поклонников и коллег мы уже писали – здесь подробнее.

Долгое время певец вел борьбу с алкогольной и наркотической зависимостями. Однако музыка стала для Беннингтона спасением.

Мы заглянули в Instagram музыканта и посмотрели, чем он делился со своими подписчиками, а их около миллиона.

Фото: chesterbe
chesterbe. Чаще всего музыкант публиковал на своей странице фотографии со своих концертов, где он либо был на сцене, либо вместе со своими фанатами. Одну из фотографий Беннингтон подписал так: «Я и мои друзья поем песни вместе».
Фото. chesterbe. Чаще всего музыкант публиковал на своей странице фотографии со своих концертов, где он либо был на сцене, либо вместе со своими фанатами. Одну из фотографий Беннингтон подписал так: «Я и мои друзья поем песни вместе».
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe. Это последний снимок музыканта, он был опубликован в начале июля.
Фото. chesterbe. Это последний снимок музыканта, он был опубликован в начале июля.
chesterbe. Самыми трогательными фото в профиле певца оказались снимки с его семьей. Весной на странице у музыканта была опубликована серия снимков его жены и детей, которую он подписал: «Новый день для того, чтобы сосредоточиться на важном! ЛЮБЛЮ». Беннингтон был женат дважды. От первого брака у него есть сын Дрэйвен Себастьян. 12 последних лет певец состоял в браке с моделью Талиндой Бентли, с которой они воспитывают пятерых детей.
Фото. chesterbe. Самыми трогательными фото в профиле певца оказались снимки с его семьей. Весной на странице у музыканта была опубликована серия снимков его жены и детей, которую он подписал: «Новый день для того, чтобы сосредоточиться на важном! ЛЮБЛЮ». Беннингтон был женат дважды. От первого брака у него есть сын Дрэйвен Себастьян. 12 последних лет певец состоял в браке с моделью Талиндой Бентли, с которой они воспитывают пятерых детей.
chesterbe. «Я люблю эту женщину».
Фото. chesterbe. «Я люблю эту женщину».
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe. Артист делился и фотографиями, где он работает над созданием музыки.
Фото. chesterbe. Артист делился и фотографиями, где он работает над созданием музыки.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe.
Фото. chesterbe.
chesterbe. Сын музыканта
Фото. chesterbe. Сын музыканта

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