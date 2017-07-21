«Поем песни вместе»: что публиковал в Instagram солист Linkin Park Честер Беннингтон

Фото. chesterbe. Чаще всего музыкант публиковал на своей странице фотографии со своих концертов, где он либо был на сцене, либо вместе со своими фанатами. Одну из фотографий Беннингтон подписал так: «Я и мои друзья поем песни вместе».

Фото. chesterbe. Самыми трогательными фото в профиле певца оказались снимки с его семьей. Весной на странице у музыканта была опубликована серия снимков его жены и детей, которую он подписал: «Новый день для того, чтобы сосредоточиться на важном! ЛЮБЛЮ». Беннингтон был женат дважды. От первого брака у него есть сын Дрэйвен Себастьян. 12 последних лет певец состоял в браке с моделью Талиндой Бентли, с которой они воспитывают пятерых детей.