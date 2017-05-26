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После 17 лет неудачных попыток американка родила шестерых детей

26.05.2017 - 21:05

Новости США. Аджибола и Адебойя Тайво в один день стали родителями шестерых детей. Трое мальчиков и три девочки появились на свет 11 мая. Самый маленький ребенок при рождении весил около 500 граммов, самый крупный – чуть более килограмма. Удивительную историю на неделе сообщили американские издания.



Роды принимала бригада из 40 медиков. По словам врачей, все дети, появившиеся на свет на 30-й неделе, «чувствуют себя хорошо и продолжают развиваться», но пока остаются в палате интенсивной терапии. 

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