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После ложного сообщения о баллистической ракете на Гавайях ввели новую процедуру оповещения жителей

15.01.2018 - 12:50

Новости США. На Гавайях ввели новую процедуру оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне активация и проверка тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете будет осуществляться двумя сотрудниками службы. Ранее это был один человек.

Также в случае ошибки теперь можно будет отменить оповещение. Меры были приняты после того, как 13 января на Гавайях было распространено ложное сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета. Людей заверили, что это не учебная тревога и призвали, как можно быстрее найти убежище.

Позднее выяснилось, что это сообщение было отправлено по ошибке.

После ложного сообщения о баллистической ракете на Гавайях ввели новую процедуру оповещения жителей
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