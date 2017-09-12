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Последствия урагана «Ирма» в 20 фотографиях очевидцев

12.09.2017 - 12:59

Новости США.  В США в минувшие выходные бушевал один из мощнейших ураганов последнего десятилетия – «Ирма». Основной удар принял на себя штат Флорида.

Стихия разрушала дома, ломала деревья, улицы города превратились в реки, на которых передвигаться можно только на лодках.

Ущерб, нанесенный «Ирмой», оценивается в 300 миллиардов долларов. И это не окончательная цифра.

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Жертвами стали более 20 человек.

Сейчас ураган стихает и не представляет разрушительной опасности для тех штатов США, куда он движется. Им «Ирма» принесет только порывистый ветер и ливни.

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Когда «Ирма» прошла, люди стали оценивать ущерб, нанесенный ураганом. Мы собрали 20 фотографий последствий стихии, которая затронула несколько миллионов жителей США.

Фото: instagram.com/brasileight
Фото: instagram.com/xojessi_jessixo
Фото. Фото: instagram.com/xojessi_jessixo
Фото: instagram.com/xojessi_jessixo
Фото. Фото: instagram.com/xojessi_jessixo
instagram.com/teras_thepaperlover
Фото. instagram.com/teras_thepaperlover
instagram.com/queenb_1013
Фото. instagram.com/queenb_1013
instagram.com/rescue_braselets
Фото. instagram.com/rescue_braselets
instagram.com/keylaesser
Фото. instagram.com/keylaesser
instagram.com/keylaesser
Фото. instagram.com/keylaesser
instagram.com/suefiene
Фото. instagram.com/suefiene
instagram.com/floridavetcardiology
Фото. instagram.com/floridavetcardiology
instagram.com/bella_and_annie
Фото. instagram.com/bella_and_annie
instagram.com/vcastillo_23
Фото. instagram.com/vcastillo_23
instagram.com/zizizabaneh
Фото. instagram.com/zizizabaneh
instagram.com/candi1587
Фото. instagram.com/candi1587
instagram.com/redfishjax
Фото. instagram.com/redfishjax
instagram.com/zestforlife2
Фото. instagram.com/zestforlife2
instagram.com/probono813
Фото. instagram.com/probono813
instagram.com/ladykrys27
Фото. instagram.com/ladykrys27
instagram.com/aeb1512
Фото. instagram.com/aeb1512
instagram.com/jessicapaigecash
Фото. instagram.com/jessicapaigecash
instagram.com/ladykrys27
Фото. instagram.com/ladykrys27

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