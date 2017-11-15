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Препараты с микрочипами разрешили в США: внутри организма устройство будет посылать сигнал на мобильный врача

15.11.2017 - 10:55

Новости США. В США за соблюдением приема лекарств решили следить с помощью инновационных технологий. Власти выдали разрешение на продажу препаратов с микрочипами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока речь идет лишь о таблетках, применяющихся для лечения психозов.

Оказавшись внутри организма, устройство будет посылать сигнал на мобильный телефон пациента, а также его лечащего врача. Первое время новое средство будет выпускаться ограниченными партиями, чтобы определить спрос. А вот о том, насколько препарат с чипом будет дороже обычного лекарства, пока не сообщается.

Препараты с микрочипами разрешили в США: внутри организма устройство будет посылать сигнал на мобильный врача

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