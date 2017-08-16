Принц Уильям, Цукерберг, Макконахи: 5 звездных отцов в декрете

В начале нынешней неделе известный российский ведущий – Андрей Малахов объявил о том, что он и его супруга в скором времени станут родителями. Также журналист поделился с читателями своим решением уйти в декретный отпуск. Правда, Малахов еще не принял решение – это будет несколько лет или более короткий вариант, который использовали другие звезды.
Мы решили вспомнить пятерку известных отцов, которые приостанавливали свою карьеру и уходили в отпуск по уходу за ребенком.
Марк Цукерберг
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцила в конце 2015 года стали родителями девочки Макс.
Фото: zuck
На своей странице в соцсети предприниматель рассказал о желании уйти в декрет, чтобы находиться рядом с новорожденной дочерью.
Марк Цукерберг:
Это очень личное решение. Я решил взять 2 месяца отпуска по уходу за ребенком, когда наша дочка родится. Исследования показывают, что, когда работающие родители имеют возможность быть со своими новорожденными, результаты лучше для детей и семей.
Фото: zuck
К слову, любой сотрудник Facebook по всему миру может уйти в оплачиваемый декрет на четыре месяца. Кроме пособия, работник может пользоваться социальным пакетом компании.
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В марте 2017 семья объявила о том, что ждет второго ребенка. Известно, что совсем скоро родится девочка. «Я не могу представить большего подарка, чем возможность иметь сестру. Я так счастлив, что Макс и наша новая девочка будут друг у друга». Информации о том, уйдет ли Цукерберг в декрет, пока нет. Но мы не сомневаемся, что предприниматель будет рядом с женой в такой важный период.
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Фото: zuck
Принц Уильям
У семейной пары Кейт Миддлитон и Принца Уильяма двое детей – четырехлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта.
Оба раза перед рождением детей наследник британского престола брал отпуск по уходу за ребенком. В 2013 году перед рождением первенца он взял полный двухнедельный отпуск на время родов Кейт. Принц Уильям присутствовал на родах жены.
В 2015 году перед рождением дочери будущий монарх ушел в отпуск по уходу за ребенком, чтобы быть рядом с женой не только во время родов, но и после них. На этот раз его срок составил полтора месяца. Все это время Уильям провел со своей семьей.
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Джастин Тимберлейк
Известный американский певец стал отцом весной 2015 года. У них с супругой Джессикой Бил родился сын Сайлас.
Фото: justintimberlake
Тимберлейк взял перерыв в творческой деятельности на несколько месяцев, чтобы находиться рядом с младенцем. Исполнитель не хотел доверять малыша на таких ранних сроках няне.
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Мэтью Макконахи
Актер и бразильская модель Камила Алвес воспитывают троих детей – двух сыновей Леви и Ливингстона и дочери Виды.
Фото: Getty Images
В 2010 у пары родилась девочка. В это же время Макконахи приостановил актерскую карьеру почти на полгода, чтобы быть с детьми. Многие поклонники высказывали опасения, что это станет закатом его творчества. Однако после декрета актер снова начал сниматься в кино и в 2014 году был удостоен премий «Золотой глобус» и «Оскар» за роль первого плана в фильме «Далласский клуб покупателей».
Фото: iamcamilaalves
Получая «Оскар», почти всю свою речь актер посвятил близким. Он поблагодарил семью и отметил, что его дети и жена – те люди, ради которых они делает все в своей жизни. Супруга, которая находилась в зале, не могла сдержать слез.
Канье Уэст
Одни из главных ньюсмейкеров США – пара Ким Кардашьян и Канье Уэст – воспитывают двоих детей.
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Летом 2013 года у пары родилась дочь Норт. Музыкант еще до рождения ребенка сказал, что уйдет в декрет почти на полгода. Перед появлением малышки на свет Уэст привел все рабочие дела в порядок и провел время с новорожденной дочерью.
Фото: kimkardashian
В 2015 году чета Уэст стала родителями во второй раз. Ким родила сына Сэйнта. Ради него Канье прервал выступления и съемки.
Фото: kimkardashian
По слухам, у исполнителя и его жены в следующем году должен родиться третий ребенок. Правда из-за проблем со здоровьем Кардашьян паре малыша родит суррогатная мать.
Фото: kimkardashian
Кроме звезд из этого списка, в декрете в разное время были такие отцы как Криштиану Роналду, Хит Леджер, Орландо Блум, Джош Дюамель. Готовится на полтора месяца отказаться от работы в пользу воспитания будущего ребенка и муж теннисистки Серены Уильямс – бизнесмен Алексис Оганян.
Недавно о своих отношениях пара рассказала в большом интервью – здесь подробнее.