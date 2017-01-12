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Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

12.01.2017 - 14:43

Новости США. Более 700 тысяч репостов и 1,5 миллиона лайков. Сообщение Барака Обамы в Twitter в качестве президента США стало самым популярным за все время его руководства страной.

Барак Обама:
Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить – не в мои способности творить перемены, но в ваши.

После инаугурации Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, официальный аккаунт президента США в твиттере @POTUS перейдет к нему. 

Накануне тысячи американцев собрались в конгресс-центре McCormick Place, чтобы услышать последнюю речь Обамы в качестве президента (здесь подробнее).

Барак Обама:
Сограждане, американцы. Мишель и я были так тронуты всеми добрыми пожеланиями в наш адрес в последние несколько недель. Сегодня вечером моя очередь высказывать благодарность. Вне зависимости от того, соглашались ли мы полностью или не соглашались вовсе – мои беседы с вами, с американским народом – в гостиных и школах, на фермах и на заводах, в закусочных и на отдаленных сторожевых постах – это то, что заставляло меня быть честным, давало мне вдохновение и энергию продолжать. Каждый день я учился у вас. Вы сделали меня лучше как президента, и лучше как человека.

Речь Барака Обамы длилась почти час. Обращение к нации он закончил фразой «Да, мы можем». Напомним, с этим лозунгом он впервые баллотировался на президентский пост.

Барак Обама 11 января 2017 года. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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