﻿ Распространившаяся по 49 штатам вспышка гриппа в США забрала жизни 37 детей | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Распространившаяся по 49 штатам вспышка гриппа в США забрала жизни 37 детей

28.01.2018 - 14:04

Новости США. 37 детей погибло в США из-за сезонного гриппа. Болезнь охватила почти всю страну.

Согласно данным CDC, грипп H3N2 распространился практически одновременно по 49 штатам и продолжает сохраняться на том же уровне в течение трёх недель.

20 января подсчитали количество госпитализированных людей. Результат составил 41,9 на 100 тысяч человек. Среди людей в возрасте 50 – 64 лет уровень госпитализации равен 44,2 на 100 тысяч человек.

На прошлой неделе смертность от пневмонии и гриппа резко выросла до 9,1%. Ожидается, что тяжесть болезни будет сопоставима с той, которая была в сезоне 2014 – 2015. В те года смертность от пневмонии и гриппа составила 10,8%, заболело около 34 миллионов американцев, госпитализировали 710 тысяч человек и 56 тысяч умерло.

Впервые штамм H3N2 появился в 1968 году и это его 50 годовщина. Этот вирус постоянно видоизменяется и хорошо умеет обходить иммунитет человека. Против H3N2 вакцина имеет сравнительно низкую эффективность.

Осенью прошлого года белорусов прививали от гриппа H3N2.

Какие ещё вакцины применялись можно узнать здесь.

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Эпидемию назвали самой масштабной и непредсказуемой: в США свирепствует грипп
Эпидемию назвали самой масштабной и непредсказуемой: в США свирепствует грипп
Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам
Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам
Эпидемия кори зафиксирована в Киеве: 60 больных поступили в больницы
Эпидемия кори зафиксирована в Киеве: 60 больных поступили в больницы
В Беларуси уровень заболевания гриппом и вирусными инфекциями ниже, чем за тот же период 2017 года
В Беларуси уровень заболевания гриппом и вирусными инфекциями ниже, чем за тот же период 2017 года
В Тунисе вспышка свиного гриппа: умерли уже 15 человек
В Тунисе вспышка свиного гриппа: умерли уже 15 человек
Эпидемия холеры, нехватка лекарств: более трети населения угрожает голод в Ймене
Эпидемия холеры, нехватка лекарств: более трети населения угрожает голод в Ймене
«Количество клещей в 2017 году будет ниже»: комментарий врача об активности насекомых
«Количество клещей в 2017 году будет ниже»: комментарий врача об активности насекомых
В Индии более 280 индийцев умерли от свиного гриппа с начала 2017 года
В Индии более 280 индийцев умерли от свиного гриппа с начала 2017 года
Все новости по теме Вирусные заболевания
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru