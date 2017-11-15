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Разрушает стереотипы: как выглядит модель из США ростом 102 сантиметра

15.11.2017 - 14:32

Новости США. 21-летняя девушка Дру Преста имеет рост 102 сантиметра. Она живет в Лос-Анджелесе, куда перебралась из небольшого города в штате Невада.

Дру родилась с генетическим заболеванием. По словам девушки, когда она была подростком многие издевались над ней из-за невысокого роста, но она решила осуществить мечту и уехать в большой город. Переезд позволил Преста найти себя и «наслаждаться жизнью».

Дру Преста:
Сильные и независимые женщины могут смотреть на красоту и не сомневаться в себе. Ребенком я всегда завидовала всем остальным. Психологическое насилие, которое я сама себе создавала, было безумным. После переезда в Лос-Анджелес, мне была предоставлена ​​свобода быть тем, кем я хочу. После 16 лет груз упал с моих плеч. Психологическое насилие не шутка. Он может разрушить человека. Вы никогда не знаете, что кто-то переживает. Окружайте себя людьми, которые вас любят безоговорочно. Будьте добрыми.

Девушка работает моделью и в индустрии, связанной с модой. Ей нравится позировать и фотографироваться.

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Дру отмечает, что ей хочется, чтобы любые девушки не чувствовали ограничений и выходили на подиум. «Не важен рост, размер, инвалидность. Все достойны внимания».

По словам девушки, она чувствует себя свободно.

Мы собрали 10 фото Дру Преста из соцсетей.

Фото: instagram.com/g0lden.bebe
instagram.com/g0lden.bebe
Фото. instagram.com/g0lden.bebe
instagram.com/g0lden.bebe
Фото. instagram.com/g0lden.bebe
instagram.com/g0lden.bebe
Фото. instagram.com/g0lden.bebe
instagram.com/g0lden.bebe
Фото. instagram.com/g0lden.bebe
instagram.com/g0lden.bebe
Фото. instagram.com/g0lden.bebe
instagram.com/g0lden.bebe
Фото. instagram.com/g0lden.bebe
instagram.com/g0lden.bebe
Фото. instagram.com/g0lden.bebe
instagram.com/g0lden.bebe
Фото. instagram.com/g0lden.bebe
instagram.com/g0lden.bebe
Фото. instagram.com/g0lden.bebe

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