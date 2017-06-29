новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Рецепт» здоровья от Трампа для американцев не нашел поддержки у сенаторов

29.06.2017 - 23:10

Новости США. Акция против реформы здравоохранения Дональда Трампа закончилась массовыми арестами в Вашингтоне.

Митингующие с плакатами, транспарантами и неуёмным желанием добиться своего собрались на Капитолийском холме.

Многим удалось прорваться к комплексу зданий Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На призывы разойтись мирно демонстранты не отреагировали.

Потому американские законодатели решили не испытывать судьбу и вызвали полицию.

Стражи порядка задержали порядка 40 человек.

Отмечу, реформа здравоохранения была одним из ключевых предложений предвыборной программы Дональда Трампа.

Она должна была вытеснить действующую до сих пор Обама-каэ.

И лишить медстраховки  22-ва миллиона человек. Однако такой «рецепт здоровья» для американцев от Трампа не нашел поддержки у сенаторов.

«Рецепт» здоровья от Трампа для американцев не нашел поддержки у сенаторов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

40 человек задержаны в США после акции против реформы здравоохранения
40 человек задержаны в США после акции против реформы здравоохранения
В США можно позвонить в прошлое из телефонной будки
В США можно позвонить в прошлое из телефонной будки
США увеличат воинский контингент в Афганистане на 4000 человек
США увеличат воинский контингент в Афганистане на 4000 человек
Дональд Трамп начал первое зарубежное турне с официального визита в Саудовскую Аравию
Дональд Трамп начал зарубежное турне с официального визита в Саудовскую Аравию
В Лос-Анджелесе открылся необычный музей мороженого
В Лос-Анджелесе открылся необычный музей мороженого
100 дней у власти Дональда Трампа: многие инициативы президента США до сих пор находятся в подвешенном состоянии
100 дней Дональда Трампа: многие инициативы президента США до сих пор находятся в подвешенном состоянии
В калифорнийской тюрьме заключенный напал на охранника в столовой
В калифорнийской тюрьме заключенный напал на охранника в столовой
Американский президент будет ездить в лимузине за 15 миллионов долларов
Все новости по теме США
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru